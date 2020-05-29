شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يهاجم لوكوموتيف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن لوكوموتيف موسكو الروسي لكرة القدم، أمس الخميس، عن إصابة 4 من لاعبيه بفيروس «كورونا» المستجد. وقال النادي الروسي: إن اللاعبين الأربعة، دميتري بارينوف وأنطون كوتشينكوف وتيمور سوليمانوف ورومان توجاريف، لا يعانون أية أعراض لمرض «كوفيد-19» وهم حالياً في مرحلة العزل الذاتي في منازلهم.وجاءت نتيجة اختبارات اللاعبين إيجابية بعدما أصيب جيفرسون فارفان مهاجم لوكوموتيف موسكو بفيروس كورونا هذا الشهر أيضاً.

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