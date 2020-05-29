«شيكابالا» عن عودة النشاط : يجب تأجيل عودة الدوري لأن أهم شيء سلامة الجميع

قال محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب نادي الزمالك، إنه من الافضل الانتظار قبل اتخاذ قرار بعودة الدوري ، لأن أهم شيء سلامة الجميع.

وأضاف "شيكابالا" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر فضائية "القناة الأولى" انه ينبغي علينا الانتظار لفترة أخرى خاصة في ظل تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا ، حتى تهدأ الأمور ومن ثم نعود لخوض الدوري

وتابع أن ما حدث في أوروبا من عودة التدريبات والمباريات لأن كل فريق يتبقى له عدد قليل من المباريات سبع أو ثماني مباريات فقط؛ ولكن في مصر أمامنا دور كامل في الدوري.