شكرا لقرائتكم خبر عن بقيادة باسم مرسى ومروان محسن..4 مهاجمين أبطال فيلم خرج ولم يعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى كل ناد للتعاقد مع عدد من المهاجمين يستطيع من خلالهم إحراز الأهداف وتحقيق البطولات سواء المحلية او الخارجية ، إلا أنه هناك عدد كبير من المهاجمين الذين ظهروا على الساحة الكروية واختفوا سريعا وفشلوا فى مواصلة المشوار وانطبق عليهم " خرج ولم يعد " لتعدد الإسباب منها التقصير الشخصى، الإصابة، عدم التأقلم السريع، أو انبهار النجومية وغيرها من الأسباب التى قضت على عدد كبير من رؤوس الحربة الذين مروا على الكرة المصرية ، نستعرضهم فى التقرير التالى :-

باسم مرسى

تعاقد معه الزمالك قادما من الإنتاج الحربى موسم 2015 ، ونجح فى لفت الأنظار بعدما حقق المارد الأبيض لقبى الدورى والكأس فى نفس الموسم ، وحصل اللاعب على هداف الدورى برصيد 18 هدفا وهداف الكأس برصيد 4 أهداف ، وانضم بعدها للمنتخب الوطنى وظن البعض أنه سيكون الخليفة الشرعى للمهاجمين الكبار فى الكرة المصرية مثل حسام حسن وعماد متعب وعمرو زكى وغيرهم من النجوم ، إلا أن ذلك ذهب ادراج الرياح بعدما مال اللاعب لأمور أخرى غير كرة القدم مثل تصفيف شعره بشكل يومى حتى خرج من بوابة الزمالك بالرغم من حصوله على العديد من الفرص وفشل فى كافة الفرق التى لعب لها ، حتى وصل به الحال للعودة من جديد للإنتاج الحربى والمحاولة للعودة من جديد لدائرة الضوء .

عمرو جمال

من اكثر اللاعبين سئ الحظ ، فعندما انتقل من الأولمنيوم للأهلى ، ظهر بشكل جيد جدا نال عليه استحسان الجميع وأصبح الهداف الأول للقلعة الحمراء بلا منازع وأكد البعض أنه سيكون المهاجم الاول للكرة المصرية ، إلا ان الإصابة بالرباط الصليبى التى جاءته فى إحدى مباريات الدورى وأبعدته عن الملاعب لمدة تزيد عن ستة أشهر جعلته يفقد كثير من مستواه الفنى .

Advertisements

وحاول مسئولو الأهلى الصبر كثيرا على الغزال لثقة المسئولين فى مستواه الفنى ، إلا أن اللاعب فشل فى العودة لمستواه ليتم إعارته لبيدفيست الجنوب أفريقى لمدة 6 أشهر ثم يعود بعدها وينتقل للدورى الفنلندى وحاليا يشارك مع طلائع الجيش لمدة موسم على سبيل الإعارة على أمل العودة من جديد لسابق مستواه .

مروان محسن

مهاجم الأهلى ، من أكثر المهاجمين الذين حصلوا على فرص اللعب بشكل أساسى مع القلعة الحمراء ، إلا انه لم يستفد بكثرة الفرص التى حصل عليها وفشل فى التعبير عن نفسه ، بالرغم من مشاركته بشكل أساسى لفترة طويلة حتى أن الجماهير الحمراء طالبت برحيله فى إحدى الفترات نظرا لعدم إحرازه للعديد من الاهداف السهلة منذ قدومه من الإسماعيلى .

محمد طلعت

تعاقد معه الأهلى قادما من اهلى دبى الإماراتى ، وكان اللاعب متابق مع منتخب الشباب خلال كأس العالم للشباب التى أقيمت بالقاهرة ، وكان يشبهه البعض بأداء لاعبى أوروبا ، وجاء القلعة الحمراء وظن البعض أنه سيكون خليفة عماد متعب ، إلا أن تلك الأمانى ذهب ادراج الرياح بعدما فشل اللاعب فى التعبير عن نفسه ويرحل عن الاهلى ويخوض العديد من التجارب الفاشلة فى أندية القسم الثانى حتى شارك مع مصر للـامين فى القسم الثالث ، يخرج بعدها للعب فى إحدى الأندية الأردنية ، ليعود بعدها للدورى المصرى من بوابة المقاولون ويتألق وينتقل بعدها لسموحة ويحاول العودة من جديد للصورة .