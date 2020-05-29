شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى ينتظر حل أزمة القيد للإعلان عن بعض الصفقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح الجهاز الفنى للمصرى البورسعيدى بقيادة طارق العشرى فى الإتفاق مع عدد من اللاعبين من أجل التعاقد معهم فى الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق الذى يعانى من نقص حاد فى الصفوف منذ الميركاتو الشتوى الماضى على خلفية إيقاف القيد بناء على قرار من الاتحاد الدولى على خلفية الحكم الذى صدر ضد النادى بسبب عدم دفع المستحقات المالية للاعب الإيفوارى الشيخ موكورو لناديه الأسبق هلال الأبيض السودانى

ومن المقرر أن يعقد مسئولو المصرى جلسة عن طريق الكونفرانس بصحبة المحامى الدولى نصر عزام المكلف بإدارة تلك القضية فى الإتحاد الدولى عقب إجازة عيد الفطر لإنهاء الأمر قبل فتح باب القيد الصيفى حتى يتثنى للفريق البورسعيدى التعاقد مع اللاعبين الذي يرغب فى التعاقد معهم .

من ناحية أخرى أكد طارق العشرى، أن قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس وزراء مصر بعودة النشاط الرياضى فى 15 يونيو المقبل بمثابة إحياء للأمل فى نفوس اللاعبين، وقال العشرى فى مداخلة لبرنامج "وان تو" مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت، "قرار رئيس الوزراء أحيا الأمل فى نفوس اللاعبين، لن أبالغ لو قلت كنا وصلنا لمرحلة اليأس، ولكن استبشرت خيرا بعودة الدورى الألمانى، العجلة هتدور، وستعود الحياة لطبيعتها رويدا رويدا".

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وأضاف العشرى، "اليوم أصبح مملا بدون الكرة حتى لعبة التنس التى كنت أمارسها فى سموحة مع غلق النادى حرمت منها وبقيت بفضل رياضة المشى فى الوقت الحالى "

وعن عودة الدورى، قال المدير الفنى للمصرى البورسعيدى، "نحتاج فترة إعداد لمدة 8 أسابيع لعودة النشاط الكروى، ولا يجب مقارنة وضعنا بالدورى الألمانى، شهر إعداد لا يكفى نحن فى فترة راحة منذ ثلاثة أشهر وليس هناك تجهيز بدنى أو تعايش أو انسجام أو مهارات أو خطط، لذا لابد أن نفكر فى الإعداد للدورى الجديد خوفاً من تلاحم المواسم وضغط اللاعبين".