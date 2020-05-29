شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى البورسعيدى يدرس تعديل عقد محمود وادى .. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس مجلس إدارة المصرى البورسعيدى برئاسة سمير حلبية تعديل عقد الفلسطينى محمود وادى مهاجم الفريق بعد عودة النشاط الرياضى بعدما تمسك اللاعب بالنادى ورفض العروض التى وصلته من عدد من الأندية المحلية على رأسها الزمالك وبيراميدز بالإضافة لبعض العروض الخارجية ولم يفتعل أى أزمة مع الجهاز الفنى ومجلس الإدارة ، كما وافق على تخفيض عقده السنوى أسوة بباقى زملائه فى هدوء ودون أى مشكلة .

وأكد مصدر مسئول داخل مجلس إدارة المصرى البورسعيدى ان الإدارة تقدر ما قام به محمود وادى ورغبته فى استكمال مشواره الناجح مع النادى الساحلى ورفضه الضغط على الإدارة من أجل الرحيل ، لذا فإن الأخيرة تثمن جيدا ما قام به اللاعب .

وأضاف نفس المصدر أنه فور الإنتهاء من الأزمة المالية التى تمر بها الأندية المصرية فى الوقت الحالى جراء إيقاف النشاط الكروى فإن ادارة المصرى ستقوم بتعديل عقد اللاعب بالشكل الذى يليق بما قدمه للنادى .

من ناحية اخرى يناقش مجلس إدارة المصرى البورسعيدى أزمة القيد المفروض عليه من الإتحاد الدولى مع وكيله نصر عزام عن طريق الكونفرانس بعد أجازة عيد الفطر ، بعدما قدم محامى النادى الساحلى كافة المستندات الدالة على رفع الحكم الموقع على النادى بإيقاف قيده لفترتين متتاليتين منذ الميركاتو الشتوى الماضى وحتى الميركاتو الصيفى المقبل على خلفية أزمة الإيفوارى الشيخ موكورو صانع ألعاب المصرى مع هلال الأبيض السودانى .

ويسعى مسئولو المصرى لحل تلك الأزمة خلال الأيام القليلة المقبلة وقبل فتح فترة القيد الصيفية المقبلة حتى يتثنى للجهاز الفنى للفريق بقيادة طارق العشرى فى التعاقد مع عدد من اللاعبين الجدد لتدعيم صفوفه فى الصيف .

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