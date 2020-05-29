شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يسترجع ذاكرة أول هدف +90 فى الموسم. المجمد. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعادت الصفحة الرسمية لنادى بيراميدز، ذاكرة أول هدف +90 فى الموسم، المتوقف حاليًا بسبب انتشار فيرس كورونا، وكان أحرزه لاعب الفريق السماوى محمد فاروق فى شباك طلائع الجيش، بالدقيقة 94 فى المباراة التى جمعتهما علي استاد جهاز الرياضة العسكرى فى إطار منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المجمد، وانتهى اللقاء حينها بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما.

بيراميدز يحتل حاليًا المركز الثالث بجدول مسابقة الدور برصيد 32 نقطة، ويأتى المقاولون العرب فى المركز الثانى برصيد 33 نقطة، ويتربع الأهلى على عرش الجدول برصيد 49 نقطة، وقامت الصفحة الرسية لبيراميدز بإعادة نشر "البوست" الذى تم نشره يوم مباراة الطلائع، معلقين عليه: "يا روقانك فاروق".

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ويحرص الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفنى للفريق الكروى الأول لنادى بيراميدز، على متابعة التدريبات اليومية للاعبى فريقه خلال تواجدهم فى المنزل فى ظل توقف النشاط الكروى ومسابقة الدورى الممتاز، بسبب تفشى فيرس كورونا المستجد، حيث يقوم تشاتشيتش بإرسال برنامج تدريب يوميًا لجميع لاعبى الفريق من أجل تنفيذه والاطلاع عليه بعدها للتأكد من القيام بالتدريبات بالشكل الأمثل، كما حذر المدير الفنى لبيراميدز لاعبيه من الافراط فى تنال الكعك والبسكويت، والعمل على الحفاظ على معدل لياقتهم البدنية وعدم التأثر كثيرًا بتلك الفترة، خاصة وإنه من المحتمل أن تعود الرياضة بشكل جزئى بداية من منتصف شهر يونيو المقبل، وفقًا لما أكده أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وجدد الجهاز الإدارى بنادى بيراميدز، توصياته للاعبى الفريق الأول، بضرورة اتباع الخطوات والإجراءات اللازمة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

وطالب الجهاز الإداري، اللاعبين، بالبقاء فى منازلهم والابتعاد عن أى تجمعات أو الزيارات خلال الفترة الحالية، والحفاظ على سلامتهم وسلامة أسرهم وتجاوز المرحلة الصعبة الحالية.