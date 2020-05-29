شكرا لقرائتكم خبر عن طفرة أحدثها فايلر بالأهلي جعلت الإدارة الحمراء تتسابق نحو الإبقاء عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طفرة فنية هائلة أحدثها السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي في أداء المارد الأحمر، بعدما ساهم في صناعة توليفة من اللاعبين قادرين على تقديم المعادلة الصعبة التي اجتهد فيها عدة مدربون ولم يتمكنوا من تحقيقها وهي الكرة الجميلة والنتائج في آن واحد.

ويسابق مسئولو الأهلي الزمن من أجل حسم ملف تجديد عقد فايلر، للإبقاء عليه في قيادة المارد الأحمر، واستمرار سلسة النتائج القوية، لاسيما بعدما بات قريبا من استعادة لقب دوري الأبطل الغائب عن قلعة الجزئرة في آخر 7 سنوات.

ينتظر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي فتح حركة الطيران في العالم كله من أجل السفر إلى بلاده لزيارة أسرته والتحدث معها بشأن ملف تجديد عقده مع الأهلي بعدما طلب المدرب السويسري من إدارة القلعة الحمراء تأجيل التجديد للنادي بشكل رسمي لحين السفر إلى سويسرا من أجل التحدث مع زوجته في هذا الأمر لاسيما وأن التجديد للنادي مُرتبط بعدة أمور عائلية منها حضور زوجة فايلر للإقامة معه في القاهرة وهو ما سيناقشه المدرب السويسري مع زوجته حينما يسافر إلى بلاده.

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كما سيعرض عليها تفاصيل إتفاقه مع الأهلي بشأن التجديد ومدة التعاقد وغيرها من الأمور التي بحثها فايلر مع القلعة الحمراء مؤخراً ووافق بعدها المدرب السويسري على التجديد مبدئياً لكنه طلب تأجيل التوقيع الرسمي لحين إستشارة زوجته في بعض الأمور وسيتم حسمها بعد فتح حركة الطيران والسفر إلى سويسرا بعدما تسببت "جائحة" كورونا في حظر حركة الطيران في العالم كله منذ منتصف مارس الماضي تفريباً.

وأغلق فايلر المدير الفنى للأهلى باب التحدث مع وكيل أعماله بشأن أية عروض احتراف تصل له من أندية خارجية، سواء فى منطقة الخليج أو أوروبا، موضحاً أن هذا الباب مُغلق حالياً تماماً لأنه استقر على تجديد عقده مع الأهلى ويرغب فى استكمال التجربة الأهلاوية وسيقوم بتجديد عقده مع النادى خلال الفترة المقبلة، بعدما اتفق مع الإدارة الحمراء تقريباً على التجديد، لكن الظروف الحالية من انتشار وباء كورونا وما تسبب فيه من تجميد النشاط وتجميد حركة الطيران فى العالم كله جعلته يطلب تأجيل التجديد للأهلي.

ورغم أن تقارير عديدة ذهبت فى الفترة الماضية إلا أن المدرب السويسرى الذى تولى تدريب الأهلى أوائل سبتمبر الماضى تلقى إغراءات خلال الفترة الماضية من أندية كثيرة فى الإمارات والسعودية وسويسران ، إلا أن رينيه فايلر أغلق الباب مُبكراً أمام هذه الإغراءات وأبلغ وكيل أعماله بأنه لا يفكر فى الرحيل عن الأهلى، وأنه سيُجدد للقلعة الحمراء بعدما تعود حركة الطيران ويسافر إلى بلاده لاستشارة زوجته بشأن بعض الأمور المتعلقة بالتجديد للأهلى وما سيترتب على هذه الخطوة من حضور زوجته للقاهرة للإقامة معها فيها.

واتفق فايلر مع إدارة الأهلى على الخطوط العريضة بشأن تجديد عقده مع النادى، لكنه طلب تأجيل التوقيع الرسمى لحين السفر وإنهاء بعض الأمور المتعلقة بالتجديد، قبل أن يُعلن عن بقائه فى القلعة الحمراء لمدة موسمين مقبلين بنسبة كبيرة للغاية.