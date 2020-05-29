شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا: إلغاء الموسم أفضل قرار .. والاختيار مسلسل توعوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك انه يفضل عدم استئناف مسابقة الدوري الموسم الحالي، والانتظار حتي استقرار الاوضاع بسبب انتشار فيروس كورونا ، مشددا علي انه من الأفضل أن يتم إلغاء الموسم الحالي وبداية موسم جديد في موعد يتم تحديده لاحقا.

وقال شيكابالا في تصريحات تليفزيونية انه لابد من الانتظار لفترة أخرى قبل اتخاذ قرار بعودة الدوري المصري للاستئناف مجددا، مضيفا : "أهم شيء سلامة الجميع، يجب أن يعي الجميع أن كل اللاعبين لديهم أسر يخافون عليهم".، كما أكد شيكابالا ان هناك فارق كبير بين الاوضاع في مصر وبين أوروبا ، لان الدوريات الأوروبية يتبقي لها 7 أو 8 أسابيع ولكن في مصر فان الدوري يتبقي فيه اكثر من نصف الموسم وما يقرب من 150 مباراة وهو أمر صعب أن يتم استئناف المسابقة خلال الفترة الحالية.

كما قال شيكابالا ان هناك ازمات كثيرة في استئناف مسابقة الدوري في الوقت الحالي ، لان الامر لا يتعلق بالمستطيل الاخضر فقط أو توقيت المباراة ولكن هناك أنشطة أخري يقوم بها اللاعبون خلال حياتهم اليومية يختلطون فيها مع المجتمع ما يجعل الجميع عرضة للخطر.

وكشف شيكابالا عن غياب متعة الدوري الالماني العائد للحياة مؤخرا بسبب عدم وصول اللاعبين إلي مستواهم حتي الأن كما أن غياب الجماهير أثر بالسلب علي مباريات الدوري الألماني ، لان الدوريات الاوروبية لا يمكن تذوقها بدون حضور جماهيري.

Advertisements

وتحدث شيكابالا عن الأعمال الدرامية التي تابعها خلال شهر رمضان أجاب "شاهدت الكثير مثل الاختيار والبرنس والفتوة وبـ100 وش"

وأتم شيكابالا "أتمنى أن نشاهد أعمال أخرى مثل الاختيار لأن هذا المسلسل ساهم في جعل الكثيرين يفهمون حقيقة ما يجرى في الواقع ويجب أن يعي الجميع مدى الجهد المبذول من رجال الجيش".

في سياق مختلف يفاضل الكونغولي كاسونجو كابونجو بين عرضين تلقاهما من داخل مصر من اندية الاسماعيلي والاتحاد السكندري ، وبعض العروض الخليجية من الدوري الاماراتي والسعودي لاختيار احدهم للانتقال اليه فيفترة الانتقالات الصيفية المقبلة في حالة اتخاذ الزمالك قرار بتسويقه في الموسم المقبل وعدم قيده في قائمة الفريق، خاصة ان اتحاد الكرة يدرس تقليل عدد الاجانب في المويم المقبل، وهو ما يجعل امكانية تواجد كاسونجو في الزمالك قليلة بالمقارنة مع زملاءه الاجانب المحترفين في صفوف الزمالك وهم المغربيان اشرف بن شرقي ومحمد اوناجم والتونسي فرجاني ساسي.