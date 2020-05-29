شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مدرب بلدية المحلة يعلن إصابته بفيروس كورونا وعزله بمستشفى الصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الكابتن مغاوري خيري مدرب نادي بلدية المحلة بمحافظة الغربية، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، وعزله بمستشفي صدر المحلة لتلقي العلاج اللازم.

وأضاف في فيديو نشره مدرب بلديه المحلة أن نتيجة عيناته جاءت إيجابية، وأصيب بالفيروس رغم أنه كان قليل الحركة والخروج من المنزل.

وإشار كابتن مغاوري إلى أن الحذر لا يمنع القدر، رغم أنه شخص رياضى، وطالب مدرب البلدية جموع الشعب بألا يلقوا بأيديهم إلي التهلكة والحفاظ على انفسهم والجلوس في المنازل حفاظا علي سلامتهم وسلامه أباهم وأمهاتهم وأولادهم، والبعد عن الزحام واتباع طرق الوقايه الصحيحة.

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من ناحية آخرى، أكد الدكتور محمد حيدر مدير مستشفى صدر المحلة للعزل الصحي، التي تم تخصيصها لاستقبال حالات الاشتباه والإصابة بفيروس كورونا المستجد، على تحسن الحالة الصحية للمدير الإداري والمالي للمستشفى وزوجته بعد إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف لـ"الخليج 365" أن نتيجة تحليل العينة الأولى لهما جاءت سلبية وتحولت إصابتهما من إيجابية لسلبية، مشيرا إلى أنه تم سحب العينة الثانية لتحليلها وفي حال سلبيتها سيتم السماح لهما بالخروج والعودة للمنزل.