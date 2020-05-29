شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفع درجات التطهير في مقر النادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك تعليمات مشددة لعمال النادي بضرورة رفع درجات تطهير مقر القلعة البيضاء لتصل الي مرحلة الاستعداد القصوي بعد زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم ، حيث يقوم نادي الزمالك بتطهير وتعقيم مقر النادي يوميا منذ بداية ازمة انتشار فيروس كورونا تمهيدا لعودة النشاط وحتي يكون المقر جاهزا لاستقبال اعضاء النادي واللاعبين فور صدور قرارا بعودة النشاط مرة أخري.

في سياق مختلف يفاضل الكونغولي كاسونجو كابونجو مهاجم الزمالك بين عرضين تلقاهما من داخل مصر من اندية الاسماعيلي والاتحاد السكندري ، وبعض العروض الخليجية من الدوري الاماراتي والسعودي لاختيار احدهم للانتقال اليه فيفترة الانتقالات الصيفية المقبلة في حالة اتخاذ الزمالك قرار بتسويقه في الموسم المقبل وعدم قيده في قائمة الفريق، خاصة ان اتحاد الكرة يدرس تقليل عدد الاجانب في المويم المقبل، وهو ما يجعل امكانية تواجد كاسونجو في الزمالك قليلة بالمقارنة مع زملاءه الاجانب المحترفين في صفوف الزمالك وهم المغربيان اشرف بن شرقي ومحمد اوناجم والتونسي فرجاني ساسي.

من ناحية أخري تمسك مسئولو الزمالك ببقاء مصطفي محمد مهاجم الفريق الاول في الموسم المقبل، ورفض رحيله عن الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ، بعدما تلقي اللاعب بعض العروض الشفوية للاحتراف في اوروبا، وذلك بسبب ضعف العروض التي وصلت الي اللاعب رغم عدم وصولها رسميا الي الزمالك، كما ان مسئولي الابيض تمسكوا ببقاء مصطفي محمد في الموسم المقبل بغرض تسويقه في أندية كبري في اوروبا بعد خوضه اوليمبياد طوكيو المقرر لها صيف 2021 بعد تأجيلها عام بسبب كورونا.