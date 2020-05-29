شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس، الموافق 28/ 5/ 2020، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها، رد الزمالك الرسمي علي الاساءة لمحمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق، كما شهد اليوم الاعلان عن عقد اجتماع خلال الايام المقبلة بين محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي ولجنة التخطيط بالنادي لبحث اخر ترتيبات الاوضاع بالنسبة لفريق الكرة.

الزمالك يرد على السخرية من شيكابالا بعبارة لمحارب العنصرية نيلسون مانديلا

حرص نادى الزمالك، على دعم محمود عبد الرزاق شيكابالا قائد وسط الفريق الكروى الأول بعد موجة السخرية التى تعرض لها اللاعب من بعض الجماهير عبر مواقع السوشيال ميديا، عقب نشر صورته مع زوجته وابنه، وهو ما رفضه جملة وتفصيلاً جماهير القطبين "الأهلى والزمالك" وأكدوا أن الرياضة "أخلاق" وأن من يقوم بتلك الأشياء لا يتمتع بالأخلاق الرياضية.

الأهلي يبحث الإجراءات الاحترازية في منتجع مرسي مطروح

يتابع العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للأهلي، الأجراءات الإحترازية داخل النادي للحد من انتشار فيروس "كورونا" حيث يحرص المدير التنفيذي للأهلي على متابعة هذا الملف عن كثب بالتنيسق مع محمود الخطيب رئيس النادي ومجلس الإدارة في ظل حرص القلعة الحمراء على إتباع الإجراءات التى تضمن سلامة النادي

جلسة حاسمة بين صدقى وعامر بعد العيد لوضع خارطة الطريق لسموحة

يعقد حمادة صدقى المدير الفنى لسموحة جلسة مع فرج عامر رئيس النادى بعد إجازة العيد لوضع خارطة الطريق للفريق الأزرق خلال الفترة المقبلة بالرغم من غموض موقف الدورى الحالى وعدم اتضاح الرؤية بشأن عودته

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اليونانى جونيس ينتظر قرار إبراهيم عثمان لتدريب الاسماعيلى

يحسم إبراهيم عثمان رئيس النادى الاسماعيلى خلال الايام القليلة المقبلة مصير مفاوضات ناديه مع اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى السابق لوادى دجلة لتولى تدريب الدراويش خلال الفترة المقبلة بعد الاستقرار على رحيل الفرنسى ديديه جوميز

جلسة مرتقبة بين الخطيب ولجنة التخطيط للكرة بالأهلي الأسبوع المقبل

يعقد محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، جلسة خاصة مع لجنة التخطيط للكرة بالنادى الأسبوع المقبل، بعد تأجيل الجلسة التى كان مُقرراً لها أمس، الأربعاء، بسبب ظروف خاصة بأحد أعضاء اللجنة ليتم الاستقرار على عقد الاجتماع خلال الأسبوع المقبل لمناقشة عدة أمور خاصة بفريق الكرة، وكذلك قطاع الناشئين والأكاديميات وغيرها من الملفات التى تشغل قطاع الكرة بالقلعة الحمراء.

عزل 12 موظفاً باتحاد الكرة أسبوعاً بعد تأكد إصابة محمود سعد بكورونا

قرر مسئولو اتحاد الكرة عزل 12 موظفاً بالجبلاية ومنعهم من الحضور لمقر الاتحاد لمدة أسبوع، ومتابعة حالتهم الصحية، بعد إصابة محمود سعد المدير الفنى لاتحاد الكرة بفيروس كورونا، بسبب مخالطتهم له فى الفترة الماضية.

لاعب سلة الزمالك يخرج من العناية المركزة وينتظر "مسحة" تأكد الشفاء من كورونا

أكد أحمد عادل عبد الفتاح، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، أن اللاعب شعبان عبد الوهاب نجم كرة السلة السابق بالقلعة البيضاء خرج من العناية المركزة بالمستشفى وتم نقله لإحدى الحجرات وباتت حالته الصحية مستقرة.