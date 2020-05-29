شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم الخميس 28 / 5 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهد نادى الزمالك اليوم الخميس 28 / 5 / 2020 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها رد نادي الزمالك علي حملة السخرية التي طالت محمود شيكابالا ، كما تمسك الزمالك بمصطفي محمد مهاجم الفريق بسبب ضعف العروض التي وصلته من أوروبا.

عروض تركية وهمية تهدد أجانب الأهلى والزمالك

شهدت الساعات الماضية الكشف عن عدة عروض تلقاها نجوم القطبين الاهلى والزمالك ، خاصة الأجانب ، من تركيا، وأن كان أغلبها عروض وهمية ، الا انها تهدد بقاؤهم واستمرارهم في الأندية ، ومن هؤلاء اللاعبون كل من أشرف بن شرقى وفرجانى ساسى في الزمالك ، و أجاى في الأهلى .

الزمالك يرد على السخرية من شيكابالا بعبارة لمحارب العنصرية نيلسون مانديلا

حرص نادى الزمالك، على دعم محمود عبد الرزاق شيكابالا قائد وسط الفريق الكروى الأول بعد موجة السخرية التى تعرض لها اللاعب من بعض الجماهير عبر مواقع السوشيال ميديا، عقب نشر صورته مع زوجته وابنه، وهو ما رفضه جملة وتفصيلاً جماهير القطبين "الأهلى والزمالك" وأكدوا أن الرياضة "أخلاق" وأن من يقوم بتلك الأشياء لا يتمتع بالأخلاق الرياضية.

شاهد رد فعل خالد بوطيب بعد إزالة صورته من احتفال الزمالك بالكونفدرالية

أبدى المغرب خالد بوطيب مهاجم فريق الزمالك السابق، دهشته بعد إزالة الحساب الرسمى للفارس الأبيض عبر موقع التواصل الإجتماعى "تويتر" صورته من إحتفالات الفريق الأبيض بالتتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية، فى العام الماضى، حيث نشر الحساب الرسمى للزمالك الصورة منذ يومين معلقين عليها: "في مثل هذا اليوم من العام الماضي، كنا على موعد مع انطلاقة العاصفة البيضاء لحصد البطولات؛ بعد أن استطاع الزمالك حصد لقب البطولة الكونفدرالية، عقب فوزه على فريق نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح".

لاعب سلة الزمالك يخرج من العناية المركزة وينتظر "مسحة" تأكد الشفاء من كورونا

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أكد أحمد عادل عبد الفتاح، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، أن اللاعب شعبان عبد الوهاب نجم كرة السلة السابق بالقلعة البيضاء خرج من العناية المركزة بالمستشفى وتم نقله لإحدى الحجرات وباتت حالته الصحية مستقرة.

فرجاني ساسي يستعد لاستئناف الإيجيبشيان ليج بمباراة خماسي.. فيديو

واصل فرجانى ساسى، لاعب وسط نادى الزمالك ومنتخب تونس، استعداداته لاستئناف الدورى العام، بعد فترة التوقف التى بدأت فى مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، ونشر ساسى فيديو عبر حسابه الشخصى على إنستجرام خلال مشاركته فى مباراة كرة قدم خماسية مع أصدقائه. وكان ساسى قد فضل السفر إلى تونس فى بداية أزمة كورونا ليكون برفقة عائلته، ويحرص الدولى التونسى على التدريب اليومى بشكل منتظم وفقاً لخطة الإعداد التى وضعها الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للقلعة البيضاء.

هجوم الزمالك في أمان بعد التمسك بمصطفي محمد

تمسك مسئولو الزمالك ببقاء مصطفي محمد مهاجم الفريق الأول في الموسم المقبل، ورفض رحيله عن الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ، بعدما تلقي اللاعب بعض العروض الشفوية للاحتراف في أوروبا

سعد محمد ناشئ الزمالك يستعرض مهاراته الكروية عبر تيك توك

يحرص سعد محمد، ناشئ الزمالك مواليد 2000 المصاب بالسرطان، على استعراض مهاراته الكروية عبر تطبيق تيك توك فى محاولة للتغلب على الملل الذى فرضه فيروس كورونا على الجميع

كاسونجو يفاضل بين الاحتراف الخليجي وعرضين من مصر

يفاضل الكونغولي كاسونجو كابونجو بين عرضين تلقاهما من داخل مصر من اندية الاسماعيلي والاتحاد السكندري ، وبعض العروض الخليجية من الدوري الاماراتي والسعودي لاختيار احدهم للانتقال اليه فيفترة الانتقالات الصيفية المقبلة