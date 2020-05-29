شيكابالا: الأفضل بداية دوري جديد بعد هدوء الأوضاع.. سلامة الناس هي الأهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد الزمالك إنه وزملائه بالفريق يلتزمون خلال الفترة الماضية بأداء التمارين التي يُرسلها لهم المدير الفني باتريس كارتيرون عبر جروب على تطبيق واتساب.

ورد شيكابالا، خلال مداخلة أُجريت معه بالقناة الأولى، مساء اليوم الخميس، على رأيه بخصوص عودة النشاط بـ:"أهم حاجة سلام الناس، سلامة الناس هي الأهم، اللاعبون لديهم أسر وأطفال وفي حياتهم أناس كثيرة، الدوري الألماني عاد ولكن يتبقى به 7 أو 8 جولات وهي من السهل أن تُلعب ولكن يتبقى لنا دور كامل ووجهة نظري مع تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا ننتظر لنرى الأمور تهدأ ثم نبدأ بعد فترة دوري جديد".

وتابع قائد الزمالك:"لو طبقنا جميع الإجراءات الصحية على اللاعبين والمدربين والعمال في الفرق سيكون القلق مستمراً لأنهم سيقابلون أسرهم وأناس أخرون خارج الملعب"، مشيراً إلى أنه لاحظ بعد اللاعبين عن مستواهم مع عودة منافسات الدوري الألماني وهو الأمر الذي سيستمر من وجهة نظره خلال 3 أو 4 مباريات.

وأتم شيكابالا حديثه بالإشارة إلى أن الشيء المميز في الدوريات الأوروبية أيضاً كان الحضور الجماهيري لذا فأن عودة اللاعبين مرة أخرى للعب ولكن دون الجماهير تكون غريبة بعض الشيء بالنسبة لهم.