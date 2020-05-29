ريال مدريد يمدد عقد نجم فريق كرة السلة

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الخميس، توصله لاتفاق مع جايسي كارول نجم فريق كرة السلة بالنادي، يتقضي ببقاءاللاعب لموسم آخر.
وأوضح نادي ريال مدريد عبر موقعه الإلكتروني، أن النادي توصللاتفاق مع جايسي كارول ليستمر مع الفريق حتى موسم 2020-2021.
يذكر أن جايسي كارول انتقل لنادي ريال مدريد في عام 2011 قادمًا من جران كاناريا الإسباني.
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