شيكابالا يرفض استكمال الدوري المصري بسبب كورونا

أعرب محمود عبدالرازق شيكابالا قائد فريق الزمالك الحالي، عن رفضه استكمال الموسم الحالي من الدوري المصري، مطالبًا ببدء بطولة جديدة، حفاظًا على حياة سلامة اللاعبين و أسرهم.

وقال شيكابالا في مداخلة هاتفية عبر برنامج التاسعة مساء الذي يقدمه

الإعلامي وائل الإبراشي :" الدوري المصري يتبقي به دور كامل في الموسم الحالي، وحالات الإصابة بكورونا تتزايد، فالانتظار حتى تهدأ الأمور هو الحل، ومن بعدها نبدأ دوري جديد".

وأضاف:" لايجب مقارنة الدوري الألماني بالمصري، لأنه هناك يتبقي 7 أو 8 جولات على نهاية الموسم الحالي، أما نحن يتبقي لدينا دور كامل".

وأوضح:" في حالة إجراء اختبارات طبية للاعبين و المدربين والعمال، فبعد الانتهاء من التدريبات الكل يذهب إلىمنزله، وسيكون من الصعب معرفة مايفعله اللاعبين مع أسرهم للتأكد من سلامة الجميع".