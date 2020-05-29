مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي تشعل التريندات

تصدرت مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل، وذلك بعد أن كشفت رابطة أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الخميس، عن مواعيد بث المباريات المتبقية من الموسم الحالى 2019 – 2020.
كما أعلنت عودة المنافسات بداية من يوم 17 يونيو المقبل، بعد توقف استمر نحو 3 أشهر، بسبب أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد.
ويتصدر فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمدصلاح، جدول ترتيب الدورى الإنجليزي، برصيد 82 نقطة، متفوقا بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه فريق مانشستر سيتى، الوصيف برصيد 57 نقطة، بعد مرور 29 جولة، وقبل التوقف الحالى بسبب تفشى فيروس كورونا.
الجمعة: 10 مساء
السبت: 2.30 عصرًا، الخامسة مساء، السابعة والنصف مساء، العاشرة مساء
الأحد: الثانية عصرًا ، الرابعة عصرًا ، السادسة والنصف مساء ، التاسعة مساء
الاثنين: العاشرة مساء
الثلاثاء والأربعاء والخميس: الثامنة مساء و العاشرة مساء.
وأكد بيان رابطة الدوري الإنجليزى، أن منافسات البطولة سوف تعود يوم 17 يونيو المقبل، بشرط أن تكون جميع متطلبات السلامة موجودة، كما تمت الموافقة على نقل جميع مباريات الموسم المتبقية بشكل مباشر في بريطانيا.
وستعود منافسات البريميرليج يوم الأربعاء 17 يونيو من خلال إقامة المبارتين المؤجلتين، مانشستر سيتى ضد آرسنال وشيفيلد يونايتد ضد أستون فيلا، على أن تبدأ الجولة الـ 30 من المسابقة يوم 19 يونيو.
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