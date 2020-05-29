أتلتيكو مدريد يعلن إصابة أنخيل كوريا أثناء التدريبات

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، اليوم الخميس، إصابة لاعبه الأرجنتيني أنخيل كورويا أثناء التدريبات. وأصدر النادي الإسباني بيانًا عبر موقعه الرسمي، أكد أن كورويا خضع لفخوصات طبية عقب التدريبات وتبين أنه أصيب في عضلات ساقه الأيسر, كورويا خضع لفخوصات طبية عقب التدريبات وتبين أنه أصيب في عضلات ساقه الأيسر, ولم يحدد بيان أتلتيكو مدريد مدة غياب أنخيل كوريا عن التدريبات. وتستعد الأندية الإسبانية لاستئناف غمار منافسات الدوري الإسباني مرة أخرى بعد توقف استغرق أكثر من شهرين ونصف جراء تفشي فيروس كورونا عالميًا.

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