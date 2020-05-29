إيفرتون يعلن غياب لاعبه للإصابة حتي العام المقبل

أعلن نادي إيفرتون مساء اليوم الخميس، إصابة لاعبه الكاميروني فيليب جبامين، في أوتار القدم ، والذي سيغيب عن الملاعب حتي العام القادم، بعد إجراء عمليه جراحية الإسبوع المقبل.

وقال نادي إيفرتون عبر الموقع الرسمي له ،

إن جبامين سيجري عمليه جراحية خطيرة الإسبوع المقبل، بعد تعرضه لإصابه في وتر القدم ، وسيغيب عن الملاعب حتي العام القادم، وتعرض اللاعب لتلك الإصابه أثناء التدريبات الي يجريها الفريق بمقر النادس إستعدادا لإستكمال الموسم الحاي من الدوري الإنجليزي

يذكر أن رابطة الدوري الإنجليزي استقرت في اجتماعها مع الأندية اليوم علي استكمال الموسمالحالي من بطولة الدوري الممتاز، وذلك في 17 يونيو المقبل، بدون جمهور، بالإضافةإلي إذاعة المباريات عبر بعض القنوات التلفزيونية مجانيا في إنجلترا.