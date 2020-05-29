الاتحاد الإماراتي يبحث سبل إجراءات الوقاية لحكام "الفار"

تبحث لجنة الحكام بالاتحاد الإماراتي لكرة القدم، سبل تحقيق السلامة لأطقم تقنية الفيديو، عند عودة منافسات الموسم الرياضي الكروي مجدداً أغسطس المقبل.
وأكدت الصحافة الإماراتية، أن اللجنة تناقش عدة مقترحات، أهمها تقليل عدد الأطقم الخاصة بهذه التقنية، والاكتفاء بشخص واحد فقط معني بهذه التقنية ويتواجد في الغرفة المحددة.
وأضافت، كما قدمت اللجنة اقتراحاً جديداً يقضي بنقل الأجهزة الفنية إلى أماكن مفتوحة بدلاً من الوحدات الضيقة، على أن تكون تلك الأماكن داخل أرضية ملعب الاستاد في مكان يسمح بالتباعد الإجتماعي.
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