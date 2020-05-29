قائد دفاع يوفنتوس يعلق على قرار استئناف الدوري الإيطالي

علق جورجيو كيلليني مدافع نادي يوفنتوس الإيطالي، على قرار استئناف منافسات الموسم الحالي من الدوري الإيطالي مجددًا.
وأعلنت وزير الرياضة الإيطالي، اليوم الخميس، استئناف منافسات الدوري الإيطالي ابتداءًا من 20 يونيو المقبل، بعد توقف استغرق أكثر من شهرين ونصف علىإثر تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وغرد كيلليني عبر منصته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، محتفيًا بقرار استئناف النشاط الرياضي مرة أخرى، حيث قال" أخيرًا.. لدينا اليوم موعد وتأكد من استئناف البطولة ، وهيإشارة أخرى على أن إيطاليا ستبدأ من جديد".
وتابع "لا يمكننا أن ننتظر لنأخذ الميدان ونفعل ما نحبه أكثر ، واثقين من أنه يمكننا إعطاء الكثير من المشاعر لملايين المعجبين الذين كانوا ينتظرون".
يذكر أن نادي يوفنتوس يتصدر ترتيب الدوري الإيطالي قبل توقف المسابقة برصيد 63 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن أقرب منافسيه لاتسيو.
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