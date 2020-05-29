الامارات | خالد جلال.. يعود إلى الدراجة

شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال.. يعود إلى الدراجة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حرص لاعب فريق النصر، خالد جلال، على شراء دراجة هوائية جديدة بمجرد عودة النشاط الرياضي في دبي، وعلق على عودته للتدريب بالدراجة على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»: «أهلاً بالعودة». ونجح خالد جلال خلال التدريب الأول في قطع مسافة 17 كم في ساعة واحدة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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