الامارات | «كورونا» يؤخّر دخول الراحل براينت قاعة المشاهير

شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يؤخّر دخول الراحل براينت قاعة المشاهير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيتأجل دخول كوبي براينت، أسطورة لوس أنجلوس ليكرز الراحل مطلع العام الجاري بحادث تحطم مروحية، إلى قاعة مشاهير الدوري الاميركي لمحترفي كرة السلة إلى عام 2021، بسبب تبعات فيروس كورونا المستجد بحسب ما ذكرت تقارير صحافية أول من أمس.

ولقي براينت وابنته وسبعة آخرون مصرعهم في حادث تحطم مروحية شرق لوس أنجلوس في 26 يناير الماضي.

وصدمت هذه الفاجعة عالم الرياضة، خصوصاً دوري كرة السلة الاميركي، الذي توقفت منافساته في 11 مارس بسبب تفشي فيروس كورونا.

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وكان مقرراً اعتماد براينت في قاعة المشاهير «هول أوف فايم»، في 29 أغسطس المقبل، في مقر نايسميث لكرة السلة في ماساشوسيتس.

والى جانب براينت، الراحل عن 41 عاماً، كان مقرراً دخول العملاقين تيم دنكان نجم سان انتونيو سبيرز السابق، وكيفن غارنيت المتوّج مع بوسطن سلتيكس في 2008، وستة أشخاص آخرين، بيد أن هذه الخطوة تأجلت الى العام المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

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