الامارات | ناغلسمان: لاعبو لايبزيغ تصرفوا مثل «تلامذة المدارس»

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شكرا لقرائتكم خبر عن ناغلسمان: لاعبو لايبزيغ تصرفوا مثل «تلامذة المدارس» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّه المدرب الشاب لنادي لايبزيغ يوليان ناغلسمان انتقادات لاذعة لدفاع فريقه، بعد تعادله مع ضيفه هرتا برلين 2-2، أول من أمس، في الدوري الألماني لكرة القدم، معتبراً أنهم تصرفوا مثل «تلامذة المدارس».
عاد لايبزيغ إلى مسلسل التعادلات، وخسر فرصة اللحاق ببوروسيا دورتموند في وصافة الدوري الذي يتصدّره بايرن ميونيخ، حامل اللقب بفارق سبع نقاط عن دورتموند.
قال ناغلسمان «لا يمكننا سوى لوم أنفسنا. يجب أن نتعلم في يوم من الأيام عدم تلقي الهدف الأول. عانينا في بداية المباراة، وهذا طبيعي، لأنه الأسبوع الأول الذي نخوض فيه مباراتين منذ أسابيع عدة». وأضاف مدرب الفريق الذي تعادل مع فرايبورغ 1-1 في آخر مباراة على ارضه «هذه المرة الثانية توالياً التي نتلقى فيها على أرضنا هدفاً من ركلة ثابتة».
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