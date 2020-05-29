الامارات | تأجيل كأس أوروبا يعيد الدوري الماسي للقوى إلى روما

شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل كأس أوروبا يعيد الدوري الماسي للقوى إلى روما والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيعود لقاء روما في الدوري الماسي لألعاب القوى، المنقول سابقاً إلى مدينة نابولي الجنوبية بسبب استضافة كأس أوروبا 2020 لكرة القدم، إلى العاصمة الايطالية، بحسب ما أعلن اتحاد القوى الإيطالي أمس.

وكان لقاء «بييترو مينيا» قد نقل في بادئ الأمر الى ملعب سان باولو في نابولي، لأن الملعب الأولمبي في روما كان سيستضيف مباريات ضمن نهائي كأس أوروبا 2020 في كرة القدم.

لكن بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد تم تأجيل البطولة القارية إلى صيف 2021، وأعيدت جدولة مراحل الدوري الماسي، فبات موعد الحدث الايطالي في 17 سبتمبر، ما يعني إمكانية عودته الى روما.

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لكن لن يقام في الملعب الاولمبي بل في «ستاديو دي مارمي» الصغير، المحاط بـ64 تمثالاً رخامياً، حيث كان الرياضيون يتدربون عادة قبل الحدث الروماني.

وقال رئيس الاتحاد الإيطالي للقوى، ألفيو غومي، في بيان: «ستكون حفلة ذهبية للطليان، أجمل واجهة لهم. لكن لم يقل أحد إنه لن يكون هناك أبطال أجانب».

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