الامارات | صحيفة رومانية: المدرب إيسايلا وقّع لبني ياس مقابل مليون دولار للموسم

شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة رومانية: المدرب إيسايلا وقّع لبني ياس مقابل مليون دولار للموسم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت صحيفة «جازيتا سبورت» الرومانية أن المدرب الروماني، دانيال إيسايلا، وقّع رسمياً عقداً مع شركة نادي بني ياس لكرة القدم لمدة موسم واحد قابل للتجديد، وسيتقاضى المدرب مليون دولار عن كل موسم، وذلك لخلافة الألماني ونفريد شايفر، الذي قرر النادي عدم تجديد عقده.

وذكرت الصحيفة أن المدرب الروماني، الذي عمل في السعودية مع نادي الحزم، سيحصل على مرتب مغرٍ، وقالت: «وفقاً لمعلوماتنا، فإن إيسايلا لديه عقود جذابة للغاية، إذ سيحصل في بني ياس على مليون دولار في الموسم»، كما سيحصل طاقمه المعاون على عقود مغرية.

وكانت «الإمارات اليوم» أشارت بداية الشهر الجاري إلى اتفاق المدرب مع بني ياس.

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وعمل إيسايلا (46 عاماً) في بدايته مساعداً لمدرب منتخب رومانيا تحت 21 عاماً، وقاد فريق استرا للتأهل للدوري الأوروبي للمرة الأولى عام 2014، كما قاد استرا لكأس رومانيا والسوبر ووصافة الدوري الروماني بين عامي 2013 و2014.

بني ياس تعاقد مع المدرب الروماني إيسايلا، بعد عدم التجديد للألماني شايفر.

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