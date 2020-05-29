الامارات | سلة الشارقة تتجه لتجديد الثقة في عبدالحميد والمحترف الأميركي

شكرا لقرائتكم خبر عن سلة الشارقة تتجه لتجديد الثقة في عبدالحميد والمحترف الأميركي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف عضو مجلس إدارة الألعاب الجماعية في نادي الشارقة، ومشرف كرة السلة في النادي، عدنان الخيال، عن وجود توجهات قوية في إدارة الألعاب الجماعية بالنادي، لتجديد الثقة بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة بقيادة المدرب الوطني عبدالحميد إبراهيم، بالإضافة إلى تجديد التعاقد مع المحترف الأميركي جميس تايلور، وذلك كركيزة أساسية ضمن خطط عودة الملك للتدريبات استعداداً لاستكمال الموسم، تتضمن سيناريوهين: يستهل الأول منها بعد غدٍ، ثم سيناريو ثان يدشن العودة في النصف الثاني من يوليو في حال تعذرت عودة انطلاقة الدوري في الموعد المقترح له من قبل اتحاد اللعبة في شهر أغسطس.

وقال الخيال لـ«الإمارات اليوم»، إن «الحفاظ على عامل الاستقرار ضمن الفريق سواء على صعيد الجهاز الفني والمحترف، يأتي ضمن خطة متكاملة تم رفعها إلى إدارة الألعاب الجماعية في النادي ومجلس الشارقة الرياضي، بهدف وضع كل السيناريوهات المحتملة لعودة استكمال ما تبقى من بطولة دوري الرجال، والتي تتضمن سيناريوهين: يقضى الأول بالسير قدماً وفق الخطة التي وضعها اتحاد اللعبة لعودة المباريات في شهر أغسطس، تبدأ غداً بتدريبات عن بعد لمدة أسبوعين، على أن تتبع بانتظار الإجراءات الحكومية بالشارقة بالموعد الذي يسمح بعودة التدريبات داخل الصالات».

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وأضاف: «وضع اتحاد السلة تاريخ 19 يوليو المقبل موعداً نهائياً لمخاطبة الأندية لتأكيد العودة المحتملة للدوري في أغسطس، وهو ما دفعنا إلى وضع سيناريو ثان في حال وجود أية معوقات قد تدفع بتأجيل العودة إلى مرحلة لاحقة، بحيث تنطلق في النصف الثاني من يوليو، وضمن الخطوات ذاتها عبر أسبوعين من التدريبات عن بعد، متبوعة بالتدريب في مجموعات صغيرة لمدة 14 يوماً، ومن ثم دخول الفريق كاملاً في التدريبات».

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