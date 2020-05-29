الامارات | كورنادو يتفوّق على كايو في كرة الطاولة

شكرا لقرائتكم خبر عن كورنادو يتفوّق على كايو في كرة الطاولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف لاعب الشارقة، الإيطالي البرازيلي إيغور كورنادو، عن إجادته للعبة كرة الطاولة، حسب ما نشر على حسابه الشخصي في موقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو «إنستغرام»، إذ نشر مقطع فيديو أثناء تفوقه على زميله في «الملك» البرازيلي كايو لوكاس. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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