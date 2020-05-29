الامارات | سلطان السويدي يجمع بين التايكواندو والغوص التراثي

شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان السويدي يجمع بين التايكواندو والغوص التراثي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعشق لاعب المنتخب الوطني ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بالتايكواندو، سلطان محمد السويدي، رياضة الغوص التراثية، مستفيداً من كونه سباحاً ماهراً. وقال سلطان لـ«الإمارات اليوم» إنه يعمل على تقصي كل أخبار هذه الرياضة، مستفيداً من التوقف الحالي بسبب فيروس كورونا، وشدد على أنه سيعود لممارستها بمجرد انتهاء أزمة فيروس كورونا. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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