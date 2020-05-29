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الامارات | سلطان السويدي يجمع بين التايكواندو والغوص التراثي

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الامارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعشق لاعب المنتخب الوطني ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بالتايكواندو، سلطان محمد السويدي، الغوص التراثية، مستفيداً من كونه سباحاً ماهراً. وقال سلطان لـ«الإمارات اليوم» إنه يعمل على تقصي كل أخبار هذه ، مستفيداً من التوقف الحالي بسبب فيروس ، وشدد على أنه سيعود لممارستها بمجرد انتهاء أزمة فيروس كورونا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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