الامارات | مدير نادي بيراميدز: الجزيرة لم يطلب تمديد إعارة كينو

شكرا لقرائتكم خبر عن مدير نادي بيراميدز: الجزيرة لم يطلب تمديد إعارة كينو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف المدير الرياضي لنادي بيراميدز المصري، هاني سعيد، أن «نادي الجزيرة لم يتقدم بأي طلب بخصوص تمديد إعارة اللاعب البرازيلي ماركوس دا سيلفا فرانكا، الشهير بكينو». وكان الجزيرة استعار كينو من بيراميدز لمدة موسم واحد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال هاني سعيد لـ«الامارات اليوم»: «لم يخاطبنا الجزيرة بشكل رسمي أو ودي بشأن نيته في تمديد إعارة كينو، كما لم يتلق النادي أي طلبات من أندية أخرى للتعاقد مع كينو، وسنتواصل مع اللاعب ووكيله عقب انتهاء إعارته رسمياً مع الجزيرة في الشهر المقبل، لمعرفة ما إذا كان تلقى عروضاً من أندية أخرى، تمهيداً لدراستها واختيار القرار الذي في مصلحة النادي واللاعب معاً».

وأضاف: «في حال إذ لم تصلنا أي عروض جادة تليق بالنادي واللاعب، فسيعود كينو لصفوف الفريق في الموسم المقبل، لأن عقده لايزال سارياً مع النادي».

وكانت الصحف المصرية أكدت أن مالك نادي بيراميدز السابق، تركي آل الشيخ، قد تعاقد مع كينو قادما من نادي نادي بالميراس البرازيلي، في صفقة قدرت كلفتها المالية بأربعة ملايين دولار في الموسم.

وارتبط اسم كينو بأندية الأهلي والزمالك المصريين للتعاقد معه من دون أن تشهد المفاوضات أي خطوات جادة للحصول على خدمات اللاعب.

وكان كينو قد أكد في تصريحات إعلامية سابقة لقناة «أون سبورت» أنه لم يتحدث معه أي مسؤول في نادي الجزيرة لتمديد الإعارة، والأمر نفسه في نادي بيراميدز، الذي لم يخبره بما إذا كانت الإعارة سيتم تمديدها أم لا.

وخاض كينو مع الجزيرة 12 مباراة في الدوري من أصل 19 سجل خلالها هدفين وصنع خمسة أهداف.

واعترف اللاعب البرازيلي بأنه لم يقدم المستويات التي كانت منتظره منه مع الجزيرة في بداية الموسم.

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وعزا السبب إلى ارتفاع درجات الحرارة، التي لم يعتد اللعب تحت تأثيرها من قبل.

وأوضح: «بعد أن بدأت في التأقلم بعض الشيء على الأجواء تعرّضت لإصابة في الركبة أبعدتني لمدة شهرين، وكل هذه الظروف لم تساعدني على أن أقدم كل ما أطمح له مع (فخر أبوظبي)».

ويعتزم كينو السفر إلى البرازيل لزيارة عائلته قبل أن يحسم مستقبله مع نادي بيراميدز، سواء بالبيع أو الإعارة أو البقاء مع النادي المصري في الموسم المقبل.

ويمتلك كينو مسيرة طويلة في الملاعب البرازيلية، إذ خاض تجارب ناجحة مع بالميراس، وساو خوسيه، وسانتا كروز، وبوتافيغو في البرازيل، وخاض تجربة عربية أولى عندما انتقل من بالميراس إلى بيراميدز المصري قبل عام.

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ملايين دولار قيمة صفقة انتقال كينو من بالميراس سابقاً إلى بيراميدز.

كينو لعب 12 مباراة من أصل 19 مع الجزيرة في الدوري، وسجل هدفين، وعانى الإصابة كثيراً.

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