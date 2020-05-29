الامارات | مباراة كرة قدم تتسبّب في اعتقال الدولي المغربي كارسيلا في بلجيكا

شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة كرة قدم تتسبّب في اعتقال الدولي المغربي كارسيلا في بلجيكا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت تقارير صحافية، أمس، أن الشرطة البلجيكية ألقت القبض على المغربي الدولي، المهدي كارسيلا، لاعب فريق ستاندر دو لييج البلجيكي لكرة القدم بسبب مشاركته في مباراة مع زملائه.

ووفقاً لصحيفة «هيسبريس» المغربية فإن كارسيلا عمد إلى خرق الحجر الصحي رفقة ستة من زملائه في الفريق، حيث خاضوا مباراة مع لاعبي فريق إر إف سي لييج المنافس بالدرجة الثالثة.

وجرت المباراة في ملعب صغير بعيداً عن الأنظار، قبل أن يتوافد عشرات المشجعين لمتابعة اللقاء، ما استدعى تدخل الأمن. وبحسب الصحيفة المغربية فإن الشرطة حققت مع كارسيلا وزملائه، ووضعتهم تحت المراقبة في انتظار أن يصدر في حقهم قرار، بعد خرقهم للحجر الصحي والمساهمة في تجمع الجماهير، وهو الأمر الذي يُخالف القوانين الاحترازية التي وضعتها الحكومة البلجيكية للحد من انتشار وباء «كورونا».

وأضافت الصحيفة أن الشرطة أخبرت رئيس نادي ستاندر دو لييج بهوية اللاعبين المتورطين، ومن المتوقع أن تُصدر عقوبات مالية بحق كارسيلا وزملائه في الفريق. وشارك في المباراة مجموعة من اللاعبين، بينهم زميل كارسيلا في ستاندر، سامويل باستيان، وكذلك اللاعبين السابقين للفريق، بول خوسيه وجونيور إدميلسون. وجرت المباراة في منطقة «لاباس موس»، في مدينة لييج.

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وقال أحد الشهود في الواقعة لموقع «ستود إنفو» البلجيكي، إنه رأى تجمعاً في تلك المنطقة، وعلم أنها مباراة كرة قدم، فتوجه إليهم وطالب اللاعبين بالتوقف وعدم التجمع في ظل الظروف الراهنة بسبب فيروس كورونا، لكنهم لم يستمعوا له، خصوصاً بعد أن نصحهم بأن يكونوا قدوة لغيرهم. بعد ذلك قام بالاتصال بالشرطة، التي لم تتأخر، وقدمت إلى المكان واعتقلت جميع المشاركين بانتظار عرضهم على المحاكمة، حيث يتوقع أن يتلقوا عقوبة مالية وتوبيخاً.

من جانبه، قال أحد اللاعبين المشاركين إنهم كانوا يحترمون الاجراءات، ولم يعتقدوا أن المباراة ستؤثر سلباً في الناس، أو أنهم سيسهمون في انتشار فيروس كورونا، وأبدى اعتذاره عن المشاركة.

مجموعة من لاعبي ستاندر وفرق أخرى شاركوا في المباراة.

اللقاء الغير القانوني استقطب بعض الجماهير، ما استدعى تدخّل الشرطة.

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