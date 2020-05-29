الامارات | كافاني مطلوب للّعب في الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن كافاني مطلوب للّعب في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة «سوبر سكوديتو» الإيطالية أن اللاعب الأوروغوياني إدينسون كافاني تلقى عرضاً من أحد أندية دوري الخليج العربي دون أن تذكر اسم النادي، للانتقال إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل، لافتة إلى أن لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، لديه عروض أخرى يفاضل بينها.

وأوضحت أن أقوى العروض المادية التي تلقاها الدولي الأوروغوياني كانت من دوري الخليج العربي، وأحد الأندية اليابانية، بينما أشارت إلى أن أندية أتلتيكو مدريد الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي ونابولي الإيطالي، تسعى لكسب خدمات اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً.

وبينت أن كافاني لن يستمر في صفوف باريس سان جيرمان في الموسم المقبل، وأنه قد يميل إلى العاطفة ويختار فريقه السابق نابولي الإيطالي الذي لعب في صفوفه في الفترة من 2010 إلى 2013، قبل أن ينتقل إلى سان جيرمان ويلعب سبعة مواسم مع بطل الدوري الفرنسي.

وأضافت: «كافاني تلقى عرضاً آخر من بوكا جونيورز الأرجنتيني، ولكن لم يصل إلى المستوى الرسمي، والأمر نفسه بوجود عروض أخرى من البرازيل والولايات المتحدة الأميركية». ويعد كافاني من أبرز المهاجمين في منتخب أوروغواي في الوقت الحالي، إلى جانب نجم برشلونة الإسباني، لويس سواريز، إذ بدأ مشواره في نادي دانوبيو الأوروغوياني في فريق تحت 19 سنة، قبل أن يحترف في سن مبكر بانتقاله إلى باليرمو الإيطالي بعمر 20 عاماً في 2007 مقابل خمسة ملايين يورو.

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وكانت بداية نجوميته عندما انتقل إلى نابولي الإيطالي في 2010 على سبيل الإعارة مقابل خمسة ملايين يورو، قبل أن يتعاقد معه بصورة نهائية في 2011 مقابل 12 مليون يورو، بينما انضم إلى سان جيرمان في 2013 بصفقة بلغت 64.5 مليون يورو.

وحقق كافاني لقب هداف الدوري الإيطالي في 2013 بإحراز 29 هدفاً، كما حقق لقب هداف الدوري الفرنسي مرتين في 2017 برصيد 35 هدفاً، وفي 2018 برصيد 28 هدفاً، بينما كان هداف تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم روسيا 2018 برصيد 10 أهداف.

يذكر أن دوري الخليج العربي، شهد انضمام العديد من النجوم العالميين، أبرزهم الهولندي فيليب كوكو، الليبيري جورج ويا، الغاني عبيدي بيليه، الإيطالي لوكا توني، الإيطالي فابيو كانافارو، الفرنسي ديفيد تريزيغيه، هوغو فيانا، لوكاس نيل، كواريزما، أسامواه جيان، وآخرهم الإسباني نيغريدو.

- نجوم كبار سبق لهم اللعب في الإمارات، أمثال كوكو وجورج ويا والغاني بيليه وكانافارو وتريزيغيه، وآخرهم نيغريدو.

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