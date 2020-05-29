يونس مختار: «زياش» لا ينسى سريعًا.. ويملك سمات القيادة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث الهولندي ذو الأصول المغربية يونس مختار، لاعب نادي كولومبوس كرو الأمريكي، عن زميله السابق المغربي حكيم زياش، نجم أياكس الحالي، الذي لعب بجواره خلال تواجدهما معًا في تفينتي الهولندي سابقًا.
وكان «زياش» قد أتم انتقاله إلى تشيلسي الإنجليزي بداية من الموسم القادم، فيما أكد «مختار» أن زميله السابق يملك بداخله صفات القيادة.
وقال «مختار» لموقع «فوتبول لندن» الإنجليزي: «زياش لديه السمات ليصبح قائدًا، هو قائد، إذا لم تسر الأمور على ما يرام يحاول أن يقود ويظهر ما لديه وأن يجعل الفريق أفضل».
وأضاف: «عليك أن تفوز بثقته، إذا كنت صريحًا معه سيمنحك كل ما لديه، وهو يريد أن يخبرك بالحقيقة».
وتابع لاعب كولومبوس كرو: «خاصة مع الإعلام، أحيانًا إذا تقول شيئًا غير صحيح عنه سيبقى متذكره وسيبقيه في عقله وقلبه، هو ليس الفتى الذي ينسى سريعًا، إذا كنت مباشرًا وصريحًا معه سترى أنه شابًا لطيفًا للغاية».
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