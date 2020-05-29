إصابة محمود سعد بالوباء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إصابة مديره الفني محمود سعد، لاعب ومدرب الزمالك الأسبق، بفيروس كورونا المستجد.

وأصدر الاتحاد أمس الخميس بياناً رسمياً جاء فيه «أثبتت نتائج التحاليل التي أجريت للدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم إيجابية بالنسبة لإصابته بفيروس كورونا، وذلك في أعقاب مخالطته عدداً من المدربين العالقين بالخارج لدى عودتهم إلى أرض الوطن».

ومن المقرر أن يخضع سعد لبروتوكول العلاج مع اتخاذ جميع الإجراءات المتبعة رسمياً في مواجهة الفيروس.

وأكد وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد أن إصابة المدير الفني رغم أنها جاءت من خارج الاتحاد، إلا أنه تم اتخاذ كافة اجراءات الوقاية داخل الاتحاد.