«البريميرليج» يستأنف 17 يونيو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت الصحف البريطانية، أمس أن الموسم الحالي من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) سيستأنف بداية من يوم الأربعاء الموافق 17 يونيو/‏حزيران المقبل؛ حيث ستكون أولى المباريات تلك التي تجمع أستون فيلا مع شيفيلد يونايتد، وموقعة مانشستر سيتي وأرسنال في قمة نارية بملعب الاتحاد.

وستلعب مباراة أخرى في البريميرليج يوم الأربعاء على أن يكون جدول المباريات كاملاً بداية من السبت الموافق 20 من الشهر ذاته على أن تلعب كل المباريات بعد ذلك خلال العطلة الأسبوعية .

وجاء القرار بعد اجتماع الأندية، أمس؛ حيث تسلمت جدول المباريات الخاص بها

وبموجب خطة العودة تأمل رابطة البريميرليج في إنهاء الموسم في الأول والثاني من أغسطس/‏آب ما يعني أن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي سيقام في السبت الموالي لنهاية الموسم في الدوري المحلي.