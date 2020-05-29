شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء جائزة هولندا للفورمولا1 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن منظمو جائزة هولندا الكبرى إلغاء سباق العام الجاري الذي كان مقرراً عودته للمرة الأولى منذ عام 1985 إلى روزنامة بطولة العالم للفورمولا1، بسبب فيروس كورونا المستجد.
وكان من المقرر إقامة السباق في الثالث من مايو/ أيار الجاري على حلبة زاندفورت، إلا أنه أرجئ بداية بسبب تفشي فيروس كوفيد-19 الذي عطّل انطلاق الموسم، قبل أن يتم إلغاؤه، ليصبح السباق الحادي عشر الذي يلقى مصير الإلغاء، أو التأجيل.
وقال المدير الرياضي للسباق وسائق الفورمولا 1 السابق، يان لامرز، في بيان «لقد حققنا مع منظمي بطولة العالم للفورمولا1 في إمكانية تنظيم سباق مُعادة جدولته هذا العام، من دون جمهور، لكننا نرغب في الاحتفال بهذه اللحظة، بعودة الفورمولا1.
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