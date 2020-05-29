شكرا لقرائتكم خبر عن ظنحاني الوحدة يقترب من «الملك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”
أصبح مدافع الوحدة خالد إبراهيم هلال الظنحاني (23 عاماً) قريباً من الانتقال إلى نادي الشارقة، على الرغم من دخول بني ياس طرفاً في الصفقة.
يذكر أن الظنحاني كان معاراً إلى بني ياس، وعاد إلى صفوف العنابي مرة أخرى في الانتقالات الشتوية الماضية، وترجح مصادر مطلعة أن نادي الشارقة أقرب إلى ضم اللاعب الذي يفضل الانتقال ل«الملك» لخوض تجربة مع نادٍ جديد.
واللاعب من أبناء دبا الفجيرة، وانتقل مبكراً للوحدة وهو من الذين تدرجوا في المنتخبات العمرية.
كانت هذه تفاصيل خبر ظنحاني الوحدة يقترب من «الملك» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.