ظنحاني الوحدة يقترب من «الملك»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أصبح مدافع الوحدة خالد إبراهيم هلال الظنحاني (23 عاماً) قريباً من الانتقال إلى نادي الشارقة، على الرغم من دخول بني ياس طرفاً في الصفقة.

يذكر أن الظنحاني كان معاراً إلى بني ياس، وعاد إلى صفوف العنابي مرة أخرى في الانتقالات الشتوية الماضية، وترجح مصادر مطلعة أن نادي الشارقة أقرب إلى ضم اللاعب الذي يفضل الانتقال ل«الملك» لخوض تجربة مع نادٍ جديد.

واللاعب من أبناء دبا الفجيرة، وانتقل مبكراً للوحدة وهو من الذين تدرجوا في المنتخبات العمرية.