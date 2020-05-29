أتلتيكو مدريد يخســـر كــــوريا

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعاني الأرجنتيني انخل كوريا جناح أتلتيكو مدريد «تمزقاً عضلياً» في ساقه اليسرى، بحسب ما أعلن نادي العاصمة، أمس قبل نحو ثلاثة أسابيع من العودة المرتقبة للدوري الإسباني لكرة القدم.وأصبح كوريا ثالث لاعب يصاب في تشكيلة المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني.

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