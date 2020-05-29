يورو نيوز الإسبانية تختار الهلال الأفضل آسيوياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

صنفت "صحيفة يورو نيوز" الإسبانية فريق الهلال السعودي بأنه أفضل ناد في قارة آسيا حالياً، واستندت الصحيفة في تصنيفها لفوز الهلال بـ7 ألقاب قارية آخرها فوزه بنسخة 2019 من دوري أبطال آسيا بجانب بطولاته المحلية.

وحل سوون سامسونغ الكوري الجنوبي ثانياً بتحقيقه 5 ألقاب قارية، في حين حل جوانزو الصيني في المرتبة الثالثة بلقبين إضافة لهيمنته على الدوري الصيني منذ 2011 عدا موسم 2018 الذي حل فيه وصيفاً.

وذكر ت الصحيفة في تقريرها اليوم الخميس أن الصين استقطبت لتسويق اللعبة عدداً مهماً من نجوم اللعبة والمدربين أمثال كانافارو مدرب جونزو والبرازيلي روبينيو والإيطالي جيلاردينيو، ماجعلها المحرك الاقتصادي الأول في القارة رياضياً لكن الأفضلية في النتائج بقيت سعودية تليها كوريا الجنوبية.