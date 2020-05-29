درويش محمد «ملكي» لموسمين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

تعاقد الشارقة مع درويش محمد عبيد (25 سنة)، حارس مرمى حتا لمدة موسمين، بحضور بدر أحمد الحمادي عضو شركة الكرة ومدير التعاقدات وشؤون اللاعبين ومشرف فريق الرديف.

ويذكر أن عقد الحارس أحمد محمود ديدا مع نادي الشارقة، سينتهي مع نهاية الموسم الحالي، ولن يتم التجديد له، ليكون التعاقد مع درويش، مكسباً كبيراً لـ«الملك»، لاسيما أنه كان من المتميزين هذا الموسم؛ حيث لعب 18 مباراة بدوري الخليج العربي في صفوف حتا، بواقع 1620 دقيقة استقبل خلالها 29 هدفاً، ونجح في التصدي للهجمات بنسبة 58.6%،؜ فيما حافظ على نظافة شباكه في 3 مباريات.

وأكد الحارس، أنه فخور بأن ينضم لصرح كبير مثل نادي الشارقة، وتمنى أن يشكل إضافة قوية للفريق مع إخوانه اللاعبين، وأن تكون تجربة إيجابية يحقق من خلالها أهداف إدارة النادي، وجماهيره.

وأضاف: «التحدي القادم كبير وقوي، خصوصاً في ظل وجود حارس بإمكانات عادل الحوسني، والذي يعد من أفضل الحراس في الدولة، لكن التنافس الشريف سيكون حاضراً بيني وبين إخواني اللاعبين بشكل عام، والحراس في الفريق بشكل خاص».