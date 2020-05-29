اتجاه لتأجيل الانتخابات والإبـقــاء عـلـى التعـييـن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب



تفيد متابعات «الخليج الرياضي» بالنسبة لتشكيل الاتحادات الرياضية للدورة 2020-2024 بأن نظام التعيين سيظل قائماً بجانب الانتخابات، ويغذي هذا الاتجاه واقع وجود أكثر من 20 اتحاداً وجمعية من دون جمعيات عمومية ويتعذر تشكيلها في الوقت الحالي.

وأبدت اتحادات ملاحظاتها للهيئة العامة للرياضة حول اللائحة الاسترشادية التي سبق أن وزعتها الهيئة في السادس والعشرين من مارس/ آذار الماضي، على سبيل الاسترشاد بها في وضع الأنظمة الأساسية، علماً أنها ليست نهائية، حيث اعتماد الجمعية العمومية للجنة الأولمبية هو الفيصل في سن النظام.

وفيما تحفظت بعض الاتحادات على نظام القائمة المغلقة المنصوص عليه في المادة 68 من النظام الانتخابي ضمن «الاسترشادية» حيث يرى البعض أنها ستخلق نوعاً من التكتلات، من المتوقع اتخاذ قرار بتأجيل الانتخابات حتى 2021، أي لمدة عام خلال الاجتماع التنسيقي المشترك للأمانة العامة في كل من الهيئة واللجنة الأولمبية المقرر خلال الأيام القليلة القادمة، بعدما أنيط باللجنة الأولمبية الوطنية تشكيل لجنة الإشراف على انتخابات الاتحادات الرياضية من خمسة أعضاء برئاسة ممثل اللجنة الأولمبية وعضوية ممثل من الهيئة وشخص حاصل على مؤهل قانوني في المجال.

وعلم «الخليج الرياضي» أن النية تتجه إلى تأجيل إجراء الانتخابات على خلفية أن بعض الأمور الخاصة بالشأن الانتخابي لا تزال عالقة في شأن تطبيق القرار 44 الذي أعاد تفعيل المادة 26 من اللائحة التنفيذية للاتحادات المتعلقة بحظر ازدواجية المناصب، وعدم أحقية أي رئيس أو عضو في الترشح لأكثر من دورتين في مجلس الإدارة، وهو أمر مثار جدل آخر بين مؤيد ومعارض على خلفية وجود عدد من الشخصيات تتمتع بخبرة ومناصب دولية، علماً أن مجلس إدارة الهيئة سبق أن اتخذ قراراً في اجتماعه السابع في شهر سبتمبر/ الماضي، بتشكيل جميع مجالس إدارات الاتحادات بالانتخاب في 2020.