رئيس بريشيا مستاء من بالوتيلي المستهتر وناكر الجميل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد رئيس نادي بريشيا الايطالي لكرة القدم أنه مستاء من مهاجمه ماريو بالوتيلي الذي لم يظهر أي انتماء إلى نادي المدينة التي نشأ فيها، مشيراً إلى أنه يأسف على هذا الرهان الخاسر.

وقال ماسيمو تشيلينو في حديث مع قناة "تيلي لومبارديا" إن "ماريو شاب فريد ومن الواضح أن روحه لم تعد معنا. وهو أمر لا يختلف كثيراً عما كان عليه دائماً".

وأضاف "أحبه وكنتُ آمل أن يشكل اللعب في دياره ورغبته في العودة إلى المنتخب أمراً ايجابياً له. جميعنا مستاؤون".

وانضم بالوتيلي صيف العام الماضي من مرسيليا الفرنسي إلى بريشيا، نادي المدينة التي نشأ فيها مع والديه بالتبني والذي عاد هذا الموسم إلى دوري الاضواء "سيري أ". إلا انه لم يرتق الى مستوى التطلعات حيث ساهم بخمسة أهداف فقط في 19 مباراة مع النادي الذي يحتل المركز الأخير في ترتيب الدوري.

وأضاف تشيلينو "سيكون من الخطأ تحميل ماريو المسؤولية كلها، ولكن هناك خيبة أمل، ربما من ناحيته أيضاًَ".

كما عانى "المشاغب" من مشاكل سلوك مع مدربيه، فيما أشارت تقارير صحفية محلية إلى أنه لم يبل حسناً في التدريبات التي استؤنفت في الرابع من مايو بعد توقف المنافسات منذ مارس الفائت بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وغاب بالوتيلي عن تدريبات الفريق لمدة 10 أيام، وكان آخر غياباته الثلاثاء بحجة معاناته مشاكل في الجهاز الهضمي، لكنه حضر إلى المران الأربعاء.

وقال بالوتيلي فى بث مباشر سابق مع زميله أليساندرو ماتري عبر "إنستجرام": كنت أشعر بالجنون في الأسبوعين الماضيين لأنني كنت وحيداًَ فى المنزل، ابنتي في نابولي وابني الآخر في زيوريخ، والدتي عمرها متقدم وتحتاج إلى الحماية من الفيروس، وإخوتي في الحجر الصحي مع أطفالهم.

وأضاف اللاعب الدولي السابق: كنت آكل الورق المقوى بشكل أساسي خلال الأيام الثلاثة الأولى، إذ أنني لا أجيد طهي أي شيء، ولحسن حظي تمكنت بعد ذلك من الحصول على بعض الطعام الجاهز".

وتابع : إذا مررت لي الكرة الآن، فلن أتمكن من السيطرة عليها من أول لمسة، فقد مر شهران منذ آخر مرة داعبت فيها الكرة، ناهيك عن صعوبة التدريب فى المنزل.