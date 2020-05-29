الألعاب الجماعية ترفض إلغاء التعاقدات مع الأجانب للموسم الجديد

أعلنت بعض أندية الألعاب الجماعية «كرة اليد، والسلة، والطائرة»، رفضها التام للتوجه الداعي لإلغاء التعاقدات مع لاعبين أجانب للموسم الجديد 2020-2021، وأكدت بعض الأندية أنها أصلاً متعاقدة مع لاعبين أجانب في هذه الألعاب لسنتين، وثلاث سنوات قادمة، ومن الصعب إلغاء التعاقد، ورأى البعض أن القرار في النهاية ليس قرار ناد، أو اتحاد، بل الجمعية العمومية للاتحادات هي التي ستقرر في هذا الشأن.

وسيقوم عدد من الأندية المنضوية تحت لواء اتحاد السلة بمخاطبة الاتحاد رسمياً، برفض موعد بداية الموسم في منتصف أغسطس/ آب المقبل، وستطالب بأن ينطلق الموسم في الأول من سبتمبر/ أيلول المقبل، أو منتصف الشهر، وتفيد المتابعات بأن هدف اتحاد السلة هو إقامة إحدى بطولاته في منتصف أغسطس/ آب، لتحديد البطل الذي سيمثل الدولة في البطولة الخليجية، حيث ترى الأندية أنها ليست بالأهمية التي تستحق أن ينطلق بسببها الموسم مبكراً عن بقية الاتحادات، وأن الموعد المحدد للبطولة لا يتناسب مع الأندية من كل النواحي، خصوصاً أن معظم الأجهزة الفنية واللاعبين المحترفين ما زالوا خارج الدولة، ويحتاجون إلى تجهيزات قبل العودة، كما أن هناك فترة حجر لا تقل عن أسبوعين، أو ثلاثة، إضافة إلى أن فترة الإعداد التي يجب أن تكون في ظل الإجراءات الاحترازية، لن تقل عن 45 يومياً، ومن خلال المتابعة بدأت بعض الأندية بتجهيز عقود مع المدربين، واللاعبين، وأعضاء الأجهزة الفنية، استعداداً للموسم الجديد.