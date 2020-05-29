ديني رفض خوض التدريبات فتلقى رسائل تتمنى إصابة أبنه بكورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف تروي ديني قائد نادي واتفورد الإنجليزي لكرة القدم أنه تلقى رسائل من أشخاص تتمنى إصابة طفله البالغ خمسة أشهر بفيروس كورونا المستجد، بعد أن أبدى عدم رغبته بالعودة إلى التدريبات استعداداً لاستئناف محتمل للدوري الممتاز.

ورفض ديني العودة إلى التدريبات حتى من دون احتكاك منذ أن عاودها واتفورد وأندية الدوري الممتاز الأسبوع الماضي،تحضيراً لاستئناف متوقع للموسم المعلق منذ مارس/آذار الفائت بسبب كوفيد-19 خلف أبواب موصدة في يونيو المقبل.

وسبق أن أعرب ديني عن مخاوفه من العودة خشية من احتمال نقل عدوى «كوفيد-19» إلى أبنه البالغ من العمر خمسة أشهر والذي يعاني من صعوبة في التنفس، حتى قبل الإعلان عن إصابة زميله في واتفورد الجامايكي أدريان ماريابا وموظفين في النادي بالفيروس.

إلا ان المهاجم الإنجليزي (31 عاماً) كان عرضة للانتقادات والكلام الجارح خلال أسبوع «التوعية للأمراض الذهنية»،إذ قال لشبكة «سي ان ان» الأمريكية :رأيت بعض التعليقات المتعلقة بأبني حيث قال بعض الناس: "أتمنى أن يصاب أبنك بكورونا"،هذا الجزء الأصعب بالنسبة لي. إذا أجبتهم، سيقولون ها قد نلنا منه وسيستمرون في فعلتهم.

وتابع «في وقت يتحدث الجميع عن الامراض الذهنية ويقولون ، تحدّث بصوت عال، من فضلك تحدث قمنا بذلك أنا وداني روز (لاعب نيوكاسل)... وقد نلنا نصيبنا من الانتقادات والكلام الجارح».

وتشير التقارير إلى أن ديني قد يعود إلى التدريبات الأسبوع المقبل، فيما كشفت شبكة «سي ان ان» انه على تواصل مع جوناثان فان-تام نائب كبير المسؤولين الطبيين في بريطانيا، بشأن الاحصاءات التي تشير إلى ان الاشخاص ذوي البشرة السوداء والاقليات العرقية في البلاد اكثر عرضة للإصابة بالفيروس من غيرهم.

وقال ديني «يقوم بأبحاث جيدة جداً، وهناك الكثير من حسن النية من جانبه ليخبرني أنهم سيعتنون بي قدر المستطاع، وفي النهاية، الخطر سيكون موجوداً بشكل او بآخر ما إن نعود جميعا إلى أعمالنا».

وتابع «إجراءات الاقفال التام والتباعد الاجتماعي تعني أن الناس سيكونون دائماَ معرضين للخطر».