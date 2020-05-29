اجتماع مثمر بين نادي الشارقة وأكاديمية أياكس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت شركة الشارقة لكرة القدم الأربعاء اجتماعاً عن بعد مع كورنيه جروينينديك رئيس أكاديمية نادي أياكس أمستردام الهولندي للتدريب حضره من جانب نادي الشارقة بدر الحمادي عضو مجلس الإدارة مدير التعاقدات وشؤون اللاعبين مشرف فريق تحت 21 سنة وجاسم الدوخي عضو مجلس الإدارة مشرف مدرسة كرة القدم والأكاديمية الخاصة وحسن الحمادي عضو مجلس الإدارة مشرف أكاديمية كرة القدم.

رحب كورنيه رئيس أكاديمية أياكس بأعضاء الشركة مهنئاً إياهم بالتكليف ومتمنياً استمرار التعاون بين الناديين لما فيه مصلحة الجميع، وأكد حسن الحمادي مسؤول نادي أجاكس إستمرار البرامج التدريبية المشتركة بين الناديين ورغبة النادي الأكيدة في الاستفادة من إمكانات ورؤى النادي الهولندي الرائد كما عرض جروينينديك الهيكل المقترح من قبل ناديه والأشخاص المرشحين من قبلهم للإشراف على العمل مع نادي الشارقة.

وقدم رئيس أكاديمية أياكس للتدريب عرضاً مبسطاً لرؤيتهم عن الخطوات التنظيمية مع وصف وظيفي لكل عضو مرشح ضمن فريق العمل مستعرضاً سيرته ومؤهلاته وسيتم إرسالها للاطلاع عليها بشكل كامل من قبل نادي الشارقة قبل إعطاء الضوء الأخضر لبداية المشروع، كما شرح كورنيه فلسفتهم في أكاديمية نادي اياكس وأهدافها في التعاون مع نادي الشارقة وانتشارها في المناطق التي تعمل فيها في العالم.

وفي ختام الاجتماع اتفق الطرفان على عقد اجتماعات دورية للتباحث وتبادل الآراء ومتابعة سير العمل في جميع الجوانب الفنية والإدارية حتى تتحقق الأهداف المرجوة وكان نادي الشارقة قد وقع في يناير الماضي اتفاقية تعاون مع أكاديمية أياكس أمستردام للتدريب التي تعتبر من أفضل الأكاديميات صانعة النجوم في العالم كما تعتبر الأكاديمية هي الأولى لها في منطقة الشرق الأوسط.