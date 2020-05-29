انتخابات شرسة للإدارة الجديدة للاتحاد المصري للكرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رغم غموض الموقف النهائى لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة، وهل ستقام لمدة عام أو أربعة أم سيتم التمديد للجنة الخماسية الحالية برئاسة عمرو الجنايني، إلا أن هناك أسماء أعلنت نيتها الترشح للانتخابات وأخرى بدأت الاتصالات مع الأندية لإعلان ترشحها سواء على مقعد الرئاسة أو العضوية.

وعلى كرسي الرئاسة هناك معركة شرسة مرتقبة، بعدما أعلن خمسة الترشح وهم: هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق وعضو المكتب التنفيذى للاتحادين الدولى والإفريقى، والإعلامى أحمد شوبير العضو السابق، وحسن فريد نائب الرئيس السابق والذى أعلن دراسته الترشح للرئاسة ومعه جمال علام الرئيس الأسبق الذى ربط ترشحه بعدم ترشح هاني أبو ريدة، إضافة لخالد بيومي المحلل الكروي.

ويترقب الكثيرون حسم الموقف النهائي لمنصب النائب سواء بإقامة انتخابات على مقعد النائب أو لا، ويعد محمود الشامي عضو اتحاد الكرة الأسبق ورئيس نادي بلدية المحلة أقوى المرشحين لهذا المنصب، ثم جمال علام الذي أعلن الترشح على هذا المنصب في حال ترشح أبو ريدة على منصب الرئيس وحمادة المصري عضو الجبلاية السابق الذي يفكر في هذا المنصب أيضاً.

وعلى مقاعد العضوية، يوجد أكثر من مرشح على رأسهم مجدي عبدالغني وكرم كردي ومحمد أبو الوفا ومجدي المتناوي أعضاء اتحاد الكرة السابقين وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات السابق وأحمد إبراهيم مجاهد رئيس نادى ميجا سبورت والإعلامى إيهاب الكومي وإبراهيم القصاص رئيس منطقة القاهرة السابق وجمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق وفتحي عوض الله رئيس منطقة الدقهلية وسمير عثمان رئيس لجنة الحكام السابق ومحمد أبو العلا لاعب الزمالك السابق والحكم الدولي محمد فاروق، ومحمد سيف رئيس منطقة أسيوط السابق، وصلاح بدر رئيس منطقة بني سويف، وعاصم مرشد رئيس نادي كوم حمادة السابق ومحمد رفعت عضو نادي العبور ومحمد خالد غرابة عضو نادي إنبي وهرماس رضوان رئيس نادي بني عبيد وشعبان بسطاوي مدير العلاقات العامة بالجبلاية ومحمد الماشطة المستشار القانوني لاتحاد الكرة، وحسني عبد ربه والصقر أحمد حسن نجما منتخب مصر السابقان .

وعلى مقعد المرأة تنافس الثنائي دينا الرفاعي عضو اتحاد الكرة السابقة والإعلامية سماح عمار .