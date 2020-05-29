بيراميدز يساوم الزمالك

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دخل نادي بيراميدز في مساومة جديدة مع الزمالك، فبعد اتفاق مبدئي على انتقال اللاعبين: عبد الله بكري وعمر جابر للزمالك مقابل 30 مليون جنيه، عاد بيراميدز ليطلب ضم عبد الله جمعة الظهير الأيسر ليكون جزءاً من الصفقة.

ويذكر أن كل الأندية تقريباً تعاني أزمات مالية بسبب توقف الأنشطة ضمن إجراءات الاحتراز ضد وباء كورونا، ويتجه كثير منها إلى إعادة اللاعبين المعارين أو تبادل الصفقات حسب الحاجة.

ولا يريد كارتيرون مدرب الزمالك التفريط في أي لاعب مهم ضمن تشكيلته الأساسية خاصة مع عدم وضوح الرؤية بالنسبة لعودة الدوري.