شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات مالية طارئة في الأهلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواجه الأهلي مشكلة في تسويق بعض نجومه الذين كان ينتظر من بيعهم عائداً مالياً يساعد في تكلفة الصفقات الجديدة، وأبرز هؤلاء النجوم: المغربي أزارو الذي يرفض نادي الاتفاق شراءه رغم هبوط سعره بدرجة كبيرة، وتواجه إدارة الأهلي صعوبات في توفير الرصيد المالي الذي يحقق رغبات المدير الفني فايلر في ضم عناصر جديدة للفريق، ولذا اجتمع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بمدير الإدارة المالية لدراسة الوضع المالي واحتياجات الفترة القادمة، وما له من حقوق خارجية لم يحصل عليها، وماعليه من ارتباطات تعاقدية ورواتب.

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