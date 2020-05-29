شكرا لقرائتكم خبر عن معركة وشيكة بين الخطيب ومرتضى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توقع مراقبون أن تندلع معركة أرضها اتحاد الكرة وطرفاها الأهلى والزمالك، إثر طلب الاتحاد من أندية الدورى الممتاز ترشيح أعضائها الذين تتشكل منهم لجنة الأندية حسب اللائحة الجديدة...ولأن الأهلى سرب معلومات عن ترشيح محمود الخطيب رئيس النادى ليكون رئيساً للجنة يتوقع المراقبون أن يتحرك مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أيضا فى اتجاه الترشح لرئاسة اللجنة، لاسيما أنه سبق أن قاد الأندية تحت مسمى قديم، ويذكر أن لجنة الأندية سوف تتشكل من 9 أعضاء تختار الأندية 7 منهم بالتصويت بينما يعين اتحاد الكرة عضوين.

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