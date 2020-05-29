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تعافي أركان محمود من «كورونا»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي
تعافى المدرب العراقي أركان محمود من فيروس «كورونا» الذي أصيب به الأسبوع الماضي، ودخل أحد مستشفيات بغداد، ونشر المدرب منشوراً على صفحته الشخصية في «فيسبوك» أكد فيه تعافيه، مقدماً الشكر لله سبحانه وتعالى وإلى الطواقم الطبية وإلى كل الأوساط والشعبية التي ساندته في مواجهة هذا الفيروس.
يذكر أن المدرب أركان محمود هو الشقيق الأصغر لنجم المنتخب العراقي السابق شاكر محمود، وسبق له أن مثل العديد من الفرق العراقية في تسعينات القرن الماضي.

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