شكرا لقرائتكم خبر عن 80 مليون جنيه لاستئناف النشاط في مصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مع ارتفاع نغمة الحديث عن عودة النشاط الرياضي في مصر تدرجياً اعتباراً من منتصف يونيو، تم التطرق إلى أن تكلفة ذلك تصل إلى 80 مليون جنيه لتأمين كل التدابير والإجراءات اللازمة ضد مخاطر فيروس كورونا، وكل طرف أساسي في المنظومة الرياضية يريد الإفلات من تحمل التكاليف.
الأندية تقول إن دورها فقط أن تلعب وتخوض المباريات أما التحاليل والإقامة الخاصة فهي مسؤولية جهات أخرى..واللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة لا تريد أن تتحمل أي تكلفة باستثناء المعتاد منها مثل أجور الحكام والمراقبين والموظفين المرتبطين بالمباريات..أما وزارة الشباب والرياضة فهي حتى الآن تترك الخلاف متفاعلاً رغم الضغط عليها لتتحمل النصيب الأكبر من التكلفة ..وهي تنتظر القرار الحاسم بالنسبة لاستئناف الدوري من عدمه، وعلى ضوئه ستحدد ما إذا كانت ستساهم أو ستتحمل التكلفة كاملة وحدها، حيث مازال الإلغاء مطروحاً حتى الآن خاصة مع استمرار ارتفاع معدل الإصابة بكورونا.
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